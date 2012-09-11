《汇市简讯》美元/日圆在窄幅区间交投,美元买盘强劲

0038GMT * 美元/日圆在相对窄幅区间交投 * 美元/日圆在78.00之前的买盘仍强劲,一路向下都有买盘 * 在78.00下方有停止单,在77.90下方的停止单更大量,但目前在区间之外 * 在78.50之前起挂有卖单,一路向上皆有 * 交叉盘涨跌互见,多数疲弱,等候欧元区事件及美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议.(完) --编译 戴素萍;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=