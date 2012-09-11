《汇市简讯》美元/印度卢比走势偏多,上看56.00

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* 美元/印度卢比持续反弹升向56.00,因买单畅旺
* 在当地和外资大举买进后,走势偏多
* 欧元卖盘再起和美股下跌,推升美元/卢比
* 美元/卢比可能开在55.48左右,与隔夜NDF收盘价一致
* 隔夜一个月NDF报55.62-55.71,纽约盘收报55.68-55.73.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
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