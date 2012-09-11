《汇市简讯》德国宪法法院裁决延后将损及欧元

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在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周四公布计画,可能无限量买进最长三年期公债后,本周德国宪法法院对欧洲央行直接货币交易(OMT)的裁决似乎将只是个形式.
德国议员Peter Gauweiler已提出控讼,让事情到最后一刻还令人玩味.媒体报导曾表示,法院正在受理此案,周二前会做出决定.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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