〔台湾汇市〕台币/美元于元太外汇偏离行情成交,交易员称央行干预更进一步

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透台北9月11日电---台币兑美元TWD=TPTWD=COSM于成交量较小的元太外汇经纪公司,周二早上开盘以偏离行情的较低价格29.790成交.两位知情的交易员指出,该价格由本地银行成交,疑为央行进场作价,阻升台币.
但央行称对今早元太的状况并无所悉,不过此后会稍加注意元太外汇的状况.此前央行仅于成交量较大的台北外汇经纪公司,在开盘及尾盘例行干预台币兑美元TAIFX1价格,其作价后的区间通常成为交易员交易的红线区.但央行以往未在元太有明显干预.
"元太的报价超过台北也是有可能会发生的事...元太我们以往从来没有去管他,今天开始也许会看一下."一名不愿具名的央行官员表示.
元太外汇公司对此不愿回应,仅说该价格是真实成交,并非错价.
多位本地及外银交易员表示,一早元太的偏离行情报价引发市场争议,许多交易员怀疑是央行作价或外商为与客户交易而作的价格.
但两位知情的交易员指出,由于该价格由本地银行成交,即高度可能为央行的代理行作价.
本地时间10:27时,台币兑美元于台北外汇升3.3分报29.707,高低区间为29.62-29.769;于元太外汇升1.8分报29.708,高低区间为29.690-29.790.(完)
--记者 林妙容/高洁如;审校 屈桂娟
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* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 (新增汇率表格) 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美