〔台湾汇市〕台币/美元于元太外汇偏离行情成交,交易员称央行干预更进一步

路透台北9月11日电---台币兑美元TWD=TPTWD=COSM于成交量较小的元太外汇经纪公司,周二早上开盘以偏离行情的较低价格29.790成交.两位知情的交易员指出,该价格由本地银行成交,疑为央行进场作价,阻升台币.

但央行称对今早元太的状况并无所悉,不过此后会稍加注意元太外汇的状况.此前央行仅于成交量较大的台北外汇经纪公司,在开盘及尾盘例行干预台币兑美元TAIFX1价格,其作价后的区间通常成为交易员交易的红线区.但央行以往未在元太有明显干预.

"元太的报价超过台北也是有可能会发生的事...元太我们以往从来没有去管他,今天开始也许会看一下."一名不愿具名的央行官员表示.

元太外汇公司对此不愿回应,仅说该价格是真实成交,并非错价.

多位本地及外银交易员表示,一早元太的偏离行情报价引发市场争议,许多交易员怀疑是央行作价或外商为与客户交易而作的价格.

但两位知情的交易员指出,由于该价格由本地银行成交,即高度可能为央行的代理行作价.

本地时间10:27时,台币兑美元于台北外汇升3.3分报29.707,高低区间为29.62-29.769;于元太外汇升1.8分报29.708,高低区间为29.690-29.790.(完)