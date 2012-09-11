版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 11:06 BJT

〔投行观点〕法国兴业预期2012-13年金属表现将优于石油及谷物

路透9月10日电---法国兴业周一在一份报告中指出,预期基础金属及贵金属价格年底前的表现将优于石油及谷物.

该行预期2012年金价来到每盎司1,677美元,2013年则升至1,725美元,白银价格则是分别料达每盎司32美元及33美元.

法国兴业预期2012及2013年伦敦金属交易所(LME)期铝将分别报每吨2,009美元及2,185美元,LME期铜则分别报每吨7,875美元及7,800美元.

法国兴业的分析师指出,当前原油价格接近潜在交易区间的顶端,伊朗及叙利亚相关的地缘风险持续推进,加上预期美国第三轮量化宽松及其他地区的流动性挹注,将使得油价下档有稳固支撑.

他们并称,未来数月布兰特员油价格有可能回探每桶100美元.

法国兴业预期2012年布兰特原油价格为每桶109.5美元,2013年则为102.9美元,而西德州中质原油(WTI)价格今年报每桶93.9美元,明年报92.3美元.

法国兴业提到,未来数季谷物市场的主题将会是需求受创,以及高榖物价格冲及需求的程度.

该行预期2012及2013年芝加哥期货交易所(CBOT)玉米价格分别报每蒲式耳6.41及6.20美元,CBOT小麦价格则分别报每蒲式耳7.22及7.50美元.(完)

--编译 张明钧;审校 孙茉莉

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐