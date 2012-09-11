〔企业并购〕泰国酿酒称或许会与合作伙伴联合提出收购星狮集团

路透新加坡9月11日电---泰国酿酒(TBEV.SI)指出,或许会与一家合作伙伴一道向星狮集团(F&N)(FRNM.SI)提出收购,此一作法可能破坏荷兰啤酒商Heineken(HEIN.AS)试图取得虎牌啤酒制造商亚太酿酒(APB)APBB.SI控制权的计画.

"董事会知悉,与本公司协力行动的某方正在研究提出收购星狮的可能性,"泰国酿酒周二向新加坡证交所提交公告称.

由泰国富豪苏旭明掌控的泰国酿酒,目前持有星狮29%股权,为星狮最大股东.泰国酿酒表示,公司并未安排融资用于全面收购星狮.

星狮股东准备在9月28日进行一项重要表决,内容为是否同意将星狮所持有的亚太酿酒40%股权卖给Heineken.日本麒麟控股(2503.T)也是星狮股东之一.

泰国酿酒的持股声明并未说明上述身份不明某方是否隶属苏旭明TCC集团旗下,或非相关企业.分析师先前已臆测,苏旭明可能会联合一家合作伙伴,收购星狮的部分权益资产.

泰国酿酒表示,已与多家银行洽谈再融资一笔公司最先入股星狮时的购股贷款.根据新加坡法律,如果泰国酿酒在星狮持股比例增至30%,泰国酿酒必须对所有星狮股份提出收购要约.(完)

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