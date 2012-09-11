〔企业并购〕泰国酿酒称或许会与合作伙伴联合提出收购星狮集团

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡9月11日电---泰国酿酒(TBEV.SI)指出,或许会与一家合作伙伴一道向星狮集团(F&N)(FRNM.SI)提出收购,此一作法可能破坏荷兰啤酒商Heineken(HEIN.AS)试图取得虎牌啤酒制造商亚太酿酒(APB)APBB.SI控制权的计画.
"董事会知悉,与本公司协力行动的某方正在研究提出收购星狮的可能性,"泰国酿酒周二向新加坡证交所提交公告称.
由泰国富豪苏旭明掌控的泰国酿酒,目前持有星狮29%股权,为星狮最大股东.泰国酿酒表示,公司并未安排融资用于全面收购星狮.
星狮股东准备在9月28日进行一项重要表决,内容为是否同意将星狮所持有的亚太酿酒40%股权卖给Heineken.日本麒麟控股(2503.T)也是星狮股东之一.
泰国酿酒的持股声明并未说明上述身份不明某方是否隶属苏旭明TCC集团旗下,或非相关企业.分析师先前已臆测,苏旭明可能会联合一家合作伙伴,收购星狮的部分权益资产.
泰国酿酒表示,已与多家银行洽谈再融资一笔公司最先入股星狮时的购股贷款.根据新加坡法律,如果泰国酿酒在星狮持股比例增至30%,泰国酿酒必须对所有星狮股份提出收购要约.(完)
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--编译 蔡美珍;审校 王兴亚
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。