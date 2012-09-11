〔英国经济〕英国企业计画在第四季增加雇员--调查

路透伦敦9月11日电---人力资源公司万宝盛华(Manpower)周二公布的调查显示,英国企业计画在未来几个月增加雇员,这使得失业情况进一步下滑的可能性升高,尽管经济仍无增长.

今年多数时间内,失业人数持续下滑,且就业持续增加,与显示经济自2011年底正式重陷衰退的数据背道而驰,也令经济分析师和英国央行委员摸不着头绪.

万宝盛华表示,2012年最后一季经季节调整的净就业展望升至3%,高于本季的2%,且是2011年第三季以来最高.

万宝盛华指出,各种规模的企业都无视经济景况开始增加雇员,这是四年来首见.

"这些数据显示,就业市场回温的情况并非昙花一现,"ManpowerGroup Solutions主管James Hick称.

万宝盛华指出,金融业和企业服务供应商显示出最强劲的雇佣意向.制造业也计画增加聘雇.

然而,调查显示,建筑业料将进一步削减雇员,但裁员幅度会比先前略微放缓.(完)