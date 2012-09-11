〔台湾债市〕公司债RP利率略降,钱多券少令利率缓下

路透台北9月11日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二大致持稳.今日RP市场仍呈现钱多券少的状态,投信与寿险等业者找券需求不减,部分公司债成交利率略降,但公债RP利率因与公司债利差大,仍维持既有水准不变.

证券商交易员指出,本周没有特别的紧缩因素,投信与银行为去化资金多有找券需求,但仍以利率较高的公司债为主.昨日已有少部分成交在0.85%,今日该利率比重则略为升高.

另一证券商交易员则提及,公司债成交利率多落在0.86-0.87%,有较上周缓慢下滑.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)