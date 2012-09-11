〔台湾债市〕公司债RP利率略降,钱多券少令利率缓下

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北9月11日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二大致持稳.今日RP市场仍呈现钱多券少的状态,投信与寿险等业者找券需求不减,部分公司债成交利率略降,但公债RP利率因与公司债利差大,仍维持既有水准不变.
证券商交易员指出,本周没有特别的紧缩因素,投信与银行为去化资金多有找券需求,但仍以利率较高的公司债为主.昨日已有少部分成交在0.85%,今日该利率比重则略为升高.
另一证券商交易员则提及,公司债成交利率多落在0.86-0.87%,有较上周缓慢下滑.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。