〔台湾货币市场〕9月12日及本提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
路透台北9月12日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,853.4亿台币.
--94甲7期公债付息12.1875亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
=======================================================
宽松因素:
--央行存单到期3兆2,150.7亿台币:
09/13 705.00亿
09/14 4,184.00亿
09/15 977.50亿
09/16 2,461.00亿
09/17 248.00亿
09/18 46.00亿
09/19 3,629.00亿
09/20 436.00亿
09/21 2,770.00亿
09/22 515.00亿
09/23 2,328.00亿
09/24 162.00亿
09/25 64.50亿
09/26 3,378.70亿
09/27 351.00亿
09/28 2,990.00亿
09/29 848.50亿
09/30 3,235.50亿
10/01 252.00亿
10/02 80.00亿
10/03 2,489亿
--公债还本付息104.0625亿台币:
09/15 93甲8期8息 18.3750亿
09/19 92甲7期9息 11.0000亿
09/21 96甲6期5息 15.4375亿
09/21 99甲8期2息 9.0000亿
09/24 97甲6期4息 17.0000亿
09/28 89甲3期13息 24.5000亿
09/30 100甲9期1息 8.7500亿
--国库券到期300亿台币:
09/19 财100-11 300亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--9/24: 101/9期10年期公债发行,金额为350亿台币,9月19日标售.
--9月底营利事业所得税暂缴,估计400-500亿台币.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选