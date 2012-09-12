台湾经济指标预测--9月12日至11月20日

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
路透台北9月12日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------9月17日当周---------------------------------------- 9/20 1600 外销订单 8月 -- -4.40%(年变动率) 9/20 1700 央行理监事会议 第三季 -- 重贴现率1.875% 9/24 0830 季调失业率 8月 -- 4.25% -------------------------------9月24日当周---------------------------------------- 9/24 1600 工业生产 8月 -- -0.02%(年变动率) 9/25 1610 M2货币总计数 8月 -- +3.80%(年变动率) -------------------------------10月1日当周---------------------------------------- 10/5 0830 消费者物价指数(CPI) 9月 -- +3.42%(年变动率) 10/5 1610 外汇存底 9月底 -- 3,942.26亿美元 -------------------------------10月8日当周---------------------------------------- 10/8 1600 商品出口 9月 -- -4.2%(年变动率) 10/8 1600 商品进口 9月 -- -7.6%(年变动率) -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第三季 -- -0.18%(年增率) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) --记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
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