〔台湾汇市〕台币/美元近期走强引发央行更多干预,市场心态或转趋保守(更新版)

(新增细节及评论)

* 台币/美元近期走势偏强,盘中续创逾三个月新高

* 过去一段时间央行已于元太现踪,但干预不明显

* 元太交易比重缓步升高至近四成

路透台北9月11日电---台湾央行疑似周二一早于元太经纪台币/美元TWD=COSM市场开盘作价,引发外汇市场交易员一阵热议.此举让部分交易员认为元太反应真实价格功能或受到阻碍;但另有部分交易员认为,央行打击投机客不遗余力,市场心态可能转趋谨慎.

汇银人士表示,央行过去于元太经纪的干预纪录不多,但近来在台币/美元的升值过程中,确实在该经纪公司见到盘中有些抑制台币升值的美元买盘,也应该是央行所为,是过去较少见的,但尚未偏离行情价太多.

不过今日一早的开盘价格明显低于行情太多,甚至低于主要市场台北外汇经纪TAIFX1的盘中低价,令人感到十分意外.

"今天真的太明显,本来还想说是外商作价吗,但真的抓很高(价位低)耶."一本地民营银行人士说.

台币兑美元TWD=TPTWD=COSM于成交量较小的元太外汇经纪公司,周二早上开盘以偏离行情的较低价格29.790成交.两位知情的交易员指出,该价格由本地银行成交,疑为央行进场作价,阻升台币.

但央行称对今早元太的状况并无所悉,不过此后会稍加注意元太外汇的状况.此前央行仅于成交量较大的台北外汇经纪公司,在开盘及尾盘例行干预台币兑美元TAIFX1价格,其作价后的区间通常成为交易员交易的红线区.但央行以往未在元太有明显干预.

"元太的报价超过台北也是有可能会发生的事,...元太我们以往从来没有去管他,今天开始也许会看一下."一名不愿具名的央行官员表示.

元太外汇公司对此不愿回应,仅说该价格是真实成交,并非错价.

**元太成交量缓升至近四成**

数日来台币因欧洲及美国可望推出宽松政策而尾随区域货币走扬,台币今日于TAIFX1的盘中高位29.620再创三个月新高,前高为5月29日报29.585.

过去因央行的干预主要在台北外汇经纪,部分外资及本地银行转而至较能反应真实价格的元太外汇交易,推升了元太外汇的交易比重.

不含今日在内的过去七个交易日,元太的平均成交量占总成交量的约38%,台北外汇则拥有另62%市场.而去年底的最后七个交易日,元太的成交量仅约在31.5%.

一本地银行交易员认为,央行此举是否成为常态尚待观察,但当前央行若是只控制开盘及收盘价格,对盘中交易仍无甚影响,不过若盘中有进一步干预,将令交易员心态转趋保守.

另一外资银行交易员则指出,央行的管控固然让台币走势趋稳,但对交易市场的弹性及活络没有帮助,将成为隐忧.

多位本地及外银交易员表示,一早元太的偏离行情报价引发市场争议,许多交易员怀疑是央行作价或外商为与客户交易而作的价格.

但两位知情的交易员指出,由于该价格由本地银行成交,即高度可能为央行的代理行作价.

本地时间11:31时,台币兑美元于台北外汇升4.2分报29.698,高低区间为29.62-29.769;于元太外汇贬0.9分报29.699,高低区间为29.690-29.790.(完)