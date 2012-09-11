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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 11:06 BJT

〔日本债市〕公债价格多数下跌,聚焦五年期公债标售

路透东京9月11日电---日本政府公债价格周二多数下跌,稍后将有五年券标售,料将吸引买需,这是三个月来首次标售五年券.

但公债波动不大,投资人等待本周稍晚的重要事件.

德国宪法法庭周三将对欧元区纾困基金作出裁决,美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四将结束两天会议,上周美国公布的就业数据不如预期后,愈来愈多投资人预料美联储将进一步买债.

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