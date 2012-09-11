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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 12:36 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑连续第二天未能攻上0.8000

0403GMT

* 连续第二天未能站上0.8000

* 6-7月跌势的61.8%回档位仍然有效,目前切入位在0.8008

* 100日移动均线切入位0.7974是初步支撑位

* 欧元/英镑需尽快突破0.8000,才能延续上升趋势

* 浏览图表,请点击(link.reuters.com/naz52t) (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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