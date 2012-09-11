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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 14:08 BJT

〔表格〕德国8月趸售物价较上月增长1.1%,较上年同期上涨3.1%

路透柏林9月11日电---德国联邦统计局周二公布,德国8月趸售(批发)物价较上月增长1.1%,较上年同期上涨3.1%.7月分别为增长0.3%和增长2.0%.

具体数据如下:

德国趸售物价 2012年8月 2012年7月 2011年8月

较上月(%) +1.1 +0.3 +0.1

较上年(%) +3.1 +2.0 +6.5

WPI(基期为2005年) 123.2 121.8 119.5 (完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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