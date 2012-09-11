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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 16:43 BJT

〔表格〕英国7月全球商品贸易逆差缩窄至71.49亿英镑,低于市场预估

路透伦敦9月11日电---英国国家统计局周二公布:

* 英国7月全球商品贸易逆差为71.49亿英镑,预估为逆差90亿;6月修正后为逆差100.68亿英镑

* 英国7月对非欧盟地区的贸易逆差为28.77亿英镑,为2005年10月以来最小逆差;预估为逆差45亿;6月修正后为逆差50.77亿英镑

贸易收支数据如下(单位为10亿英镑):

7月 6月 (6月前值) 预估

全球商品贸易收支 -7.149 -10.068 (-10.119) -9.0

对非欧盟贸易收支 -2.877 -5.077 (-5.176) -4.5

对欧盟贸易收支 -4.272 -4.991 (-4.943)

服务贸易收支 5.632 5.735 (5.811)

扣除石油及不稳定因素 -6.725 -8.433 (-8.467) (完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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