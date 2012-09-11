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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 14:35 BJT

〔日本股市〕日经指数收低,关注德国法庭对ESM的裁决和美联储会议(更新版)

(新增细节)

* 景气循环股下跌,投资人了结获利

* Gree和DeNA等国内品牌的个股受青睐

* 日本烟草自两日跌势反弹

* 美联储会议和德国法院裁决抑制交投

* 穆迪下修Panasonic评等

路透东京9月11日电---日本股市日经指数周二收低,投资者削减对出口商和风险较高个股的曝险,等候德国宪法法院对欧元区纾困基金合法性的裁决、以及本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策会议.

日经指数.N225收跌0.7%,至8,807.38点,但仍持于切入位在8,780.30点的75日移动均线上方.该水平为日经的支撑位.

德国宪政法庭掌握着欧元的命运,将裁决欧洲稳定机制(ESM)是否能上路,这项裁决已延宕数月之久.

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