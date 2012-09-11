〔日本股市〕日经指数收低,关注德国法庭对ESM的裁决和美联储会议(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 景气循环股下跌,投资人了结获利
* Gree和DeNA等国内品牌的个股受青睐
* 日本烟草自两日跌势反弹
* 美联储会议和德国法院裁决抑制交投
* 穆迪下修Panasonic评等
路透东京9月11日电---日本股市日经指数周二收低,投资者削减对出口商和风险较高个股的曝险,等候德国宪法法院对欧元区纾困基金合法性的裁决、以及本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策会议.
日经指数.N225收跌0.7%,至8,807.38点,但仍持于切入位在8,780.30点的75日移动均线上方.该水平为日经的支撑位.
德国宪政法庭掌握着欧元的命运,将裁决欧洲稳定机制(ESM)是否能上路,这项裁决已延宕数月之久.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。