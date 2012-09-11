〔台湾债市〕101/9殖利率收高,QE3料对债市不利令外资抛10年券

路透台北9月11日电---台湾10年新券101/9发行前交易殖利率周二小幅收高.受外资押注美国料将推出第三轮量化宽松政策(QE3)倒出手中10年券101/5筹码影响下,101/9殖利率盘中一度窜至1.18%之上,惟逢高也有买盘接手,令成交值略为扩大.

另交易商指出,虽然外资卖出10年券,但近日流入台湾的热钱,也循往例寻找年期偏短的公债与公司债停泊,资金行情的想像,让五年券101/6今日的表现较101/9为强.预料在美联储于12-13日会议的结论出炉前,短券表现将强于中长券,101/9发行前交易殖利率区间在1.16-1.19%.

"外资的动作与QE3有关,害怕股市弹对债市造成压力."一外商银行交易员表示.

她指出,感受到外资对QE3推出的预期不低,这应该与非农就业数据低于预期,执政党必须在大选前推出有效的振兴措施有关.

美国劳工部上周五公布,美国8月非农就业岗位增加9.6万个,预估为增加12.5万个.美国8月失业率为8.1%,预估为8.3%.[ID:nEAPA70DS3][ID:nSB1767212]

在非农数据公布后,市场对美联储在9月12-13日会议后宣布第三轮量化宽松的预期已经升温.据一项路透调查,美联储本周推出此类货币刺激举措的机率已经升至60%,高于8月底时预估的45%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.51 1.1791 1.1733-1.1819 196.0

5 101/6 A01106=TWO -0.25 0.8900 0.8850-0.8900 4.5

继韩国提出经济振兴方案后,台湾行政院也在今日下午举行名为"经济动能推升方案"记者会,期望藉由扩大民间投资及招商,总计有上兆(万亿)台币投资动能.

对于相关举措,一大型证券交易员表示,这表示政府动用货币政策刺激景气的机率有限."很少有财政与货币政策一起推出的."

他认为,台湾央行在20日举行的理监事会议结论已呼之欲出,降息机率有限.至于债市殖利率也已回到中性水准,逢高还是会有投资买盘等着承接.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 1.6611

20 101/2 A01102=TWO 1.6010

10 101/5 A01105=TWO 1.1915

5 101/6 A01106=TWO 0.8900

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)