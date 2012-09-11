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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 14:42 BJT

〔欧洲政经〕德国宪法法庭称,将照原定时程裁决欧元纾困基金案

路透柏林9月11日电---德国宪法法庭周二表示,将不会延后各界等候多时的欧元纾困基金案合宪性裁决,尽管一名对欧元持质疑态度的议员提出新的法律异议.

德国宪法法庭周三有关欧洲稳定机制(ESM)是否能够推动的判决,将决定欧元的命运;该法庭审理此案已延宕数月时间.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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