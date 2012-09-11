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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 14:57 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆陷于99.81-100.03窄幅区间交投

0634GMT

* 欧元/日圆料和美元/日圆一样呈现迟滞走势,在99.81-100.03窄幅区间交投

* 在99.50前有买兴

* 日本出口商在100.00上方有卖盘,许多出口商本财年汇率目标在100.00上方

* 下档停止单在99.35下方,即下滑的100日移动均线切入位

* 一目均衡转换线在略低于99.19,而在99.15下方和99.00有更多停止单.(完)

--编译 王冠中;审校 于春红

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