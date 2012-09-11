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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 15:00 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑加元跌至一年低点

路透伦敦9月11日电---美元兑加元周二跌至一年低点,市场预期美联储将推出更多刺激措施,令美元承压,此外,交易商指称有一家宏观基金在欧洲时段盘初买进加元.

美元兑加元CAD=D4跌至0.9744加元,日内下跌0.3%.交易商称,加元最近几日表现优于澳元及新西兰元,因市场预期加拿大央行可能收紧货币政策.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

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