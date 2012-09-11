版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 15:02 BJT

〔全球金市〕金价小涨,投资人关注美联储政策决议和德国法庭裁决

路透新加坡9月11日电---金价周二小幅上扬,扳回上日跌势,投资人等待德国法庭对欧元区纾困基金的裁决,以及美国联邦储备理事会(FED)的政策决议,观察美联储是否祭出经济刺激措施.

金价过去一个月来上涨近7%,受欧洲央行的买债计画,以及对美联储可能本周祭出新一轮量化宽松措施的预期提振.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐