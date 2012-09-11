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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 15:14 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑瑞郎在电子交易平台跌至三个月低点

路透伦敦9月11日电---美元兑瑞郎周二跌至三个月最低水准,因市场愈发认为美国联邦储备理事会(美联储, FED)很可能在近期放宽货币政策.

相比之下,瑞士央行可能在本周稍晚的货币政策检视会议上,保持利率不变.

美元兑瑞郎CHF=在电子交易系统(EBS)上跌至0.9430瑞郎,为6月20日迄今最低水准,日内下挫0.3%.近期美元支撑位料其在200日移动均线切入位0.9416瑞郎附近.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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