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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 15:47 BJT

〔日本个股〕夏普称将扩大经理人减薪和奖金幅度,计划削减更多固定成本

路透东京9月11日电---日本夏普(6753.T)周二表示,从下月开始到2013年9月,将把经理人员减薪幅度提高一倍至10%,以削减固定成本,同时经理人员的年终奖金也将减少50%.此前夏季奖金降幅在30%.

夏普亦表示,已要求工会接受将其他工作人员减薪7%的计划,高于5月时的2%.

夏普表示,如果减薪按计划进行,其将在明年3月结束的本会计年度减少固定成本140亿日圆(1.79亿美元).(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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