〔欧洲政经〕德国宪法法庭称,将照原定时程裁决欧元纾困基金案(更新版)

《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
(新增细节)
路透柏林9月11日电---德国宪法法庭周二表示,将不会延后各界等候多时的欧元纾困基金案合宪性裁决,尽管一名对欧元持质疑态度的议员提出新的法律异议.
宪法法庭表示,将于周三宣布欧洲稳定机制(ESM)及预算纪律财政协议的合宪性;上述机制及协议的推动因为德国法院的审议而已延宕数月之久.
德国宪法法庭发表简短声明指出,将"按照预定时程"于周三0800GMT宣判,意味着保守派议员Peter Gauweiler在最后一刻提出的异议不会导致进一步的拖延.
在欧洲央行宣布无限量购入受困国家债券以降低其借款成本之后,Gauweiler于周末提出异议,但德国宪法法庭并未探讨此异议的法律意义.
Gauweiler指出,欧洲央行撤回买进债券计画之前,德国不应该批准ESM,他认为欧洲央行买债对德国预算造成威胁.因此他称宪法法庭应该可能会延后ESM的合宪性裁决.
德国法律专家认为,宪法法庭将会批准此一新的永久纾困基金及预算协议,在此同时有可能设下严格条件,限制德国当局未来的援助弹性.
若宪法法庭真的同意对ESM及财政协议设下禁制令,则将对债券及外汇市场造成毁灭性冲击,令欧元区17个成员国陷入更深的动荡,因各界将会质疑欧元区拯救高负债国家进一步措施的能力.
多数德国法学教授预期,宪法法庭的裁决不致暗示需要修宪或公投,德国才能进一步参与欧盟或欧元区整合.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选