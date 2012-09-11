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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 15:35 BJT

〔欧洲汇市〕美元指数跌至四个月低点,因欧元持坚

路透伦敦9月11日电---美元指数周二跌至四个月低点,受累于市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出更多宽松政策,且此前德国宪法法院证实将在周三裁决欧元区救助基金案是否合宪,推动欧元上涨.

美元指数.DXY降至80.139,为5月11日以来最低,日内下跌0.1%.

欧元兑美元EUR=在电子交易平台EBS上升至日高1.28145美元,此前德国宪法法庭表示,将不会延后各界等候多时的欧元纾困基金案合宪性裁决,尽管一名对欧元持质疑态度的议员提出新的法律异议.[ID:nST0550267](完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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