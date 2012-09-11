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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 15:34 BJT

〔德国经济〕今年下半年经济将维持稳定,尽管下行风险仍不小--经济部

路透柏林9月11日电---德国经济部在周二公布的月度报告中表示,经济指标显示2012年下半年经济将维持稳定,尽管下行风险仍然不小.

德国经济部并表示乐见欧洲央行买债计画的条件限制.

德国经济第二季增速放缓至0.3%,第一季增速为0.5%.一些分析师曾表达过对第三季或第四季经济出现萎缩的忧虑.(完)

--编译 石冠兰; 审校 王洋

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