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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 15:29 BJT

《汇市简讯》一个月期美元/日圆选择权波动率下探五年新低

0709GMT

* 一个月期美元/日圆选择权波动率在亚洲报6.35%,目前在6.1/6.35%有支撑

* 6.3%为7月中旬触及的五年低点,原为主要支撑

* 现汇走势迟滞,令波动率承压,但美联储会议风险提供少许支撑

* 三个月期波动率今日触及6.8%,六个月期波动率7.7%,一年期波动率9.15%,再创数年新低.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

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