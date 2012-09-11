〔台湾货币市场〕短率大致平稳资金显宽裕,留意季底效应

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 资金较上日明显宽裕
* 短票多以月内到期成交居多
* 留意季底效应
记者 高洁如
路透台北9月11日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳,市场资金整体而言较上日宽裕不少,惟需求并不多,短率变化不大.
他们表示,今日不管外商或本地银行都曾出现在市场拆出,但需求方面并没有太强烈,而也因目前仍处在提存期的中间,市场调度的意愿阑珊.
部分票券商表示,由于9月是第三季季底的最后一个月分,因此银行业在近期的买票特别关注落点.不少银行要求短票到期的落点不要跨到第四季,因此近期短票成交的天期偏向较短.
"还是要留意9月底的季底效应,"一本地票券商交易员称.
本地时间15:09银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.391%,上日则在0.389%;区间落在0.388-0.40%,上日0.295-0.55%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,上日为0.388-0.60%.
**短票持平**
短票方面,票券商指出,今日市场的资金充裕,票源仍稍嫌不足.此外,银行不但乐意买票,也愿意在拆款方面支应票券商,虽然利率方面退让不大,但供给拆出资金的量却明显升高.
银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.
台湾央行今日到期金额1,178亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期总额为1兆(万亿)3,565.9亿.本周余日分别为:周三3,853.4亿、周四705亿、周五4,184亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为负114亿台币;累计超额准备为179亿台币,加计前期1%的超额准备为1,140亿台币.
**公债RP利率**
公债10天期附买回(RP)利率大致持稳.今日RP市场仍呈现钱多券少的状态,投信与寿险等业者找券需求不减,部分公司债成交利率略降,但公债RP利率因与公司债利差大,仍维持既有水准不变.
证券商交易员指出,本周没有特别的紧缩因素,投信与银行为去化资金多有找券需求,但仍以利率较高的公司债为主.昨日已有少部分成交在0.85%,今日该利率比重则略为升高.
另一证券商交易员则提及,公司债成交利率多落在0.86-0.87%,有较上周缓慢下滑.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)
--集体采写 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。