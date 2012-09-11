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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 16:02 BJT

〔西班牙政经〕芬兰总理称考虑到已采取的措施,西班牙应获得更低利率

路透马德里9月11日电---芬兰总理卡泰宁周二表示,考虑到西班牙为降低赤字所采取的措施,该国应获得更低利率.

卡泰宁是在马德里会晤西班牙首相拉霍伊.

卡泰宁称国会中没有任何政党希望退出欧元.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

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