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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 15:42 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元扩大涨幅,升至近四个月高位--EBS

路透伦敦9月11日电---欧元兑美元周二欧洲盘中扩大涨幅,升至近四个月高位,此前德国宪法法庭证实将于周三如期就欧元区援助基金的合宪性作出宣判,尽管有人对此提出异议.

欧元在电子交易平台EBS升至1.28197美元,为5月22日以来新高,日内上涨0.5%.多位交易商称在1.2850有期权障碍,预料在200日均线位置约1.28346有不小阻力.(完)

--编译 张明钧;审校 隋芬

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