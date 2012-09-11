〔路透专访〕台湾寿险资金导入公共建设案最快今年将推出--保发中心董座

* 最快寿险8,000亿台币资金导入公共建设今年有望成形

* 点名污水下水道、长期照护设施及海水淡化等三项做为示范案例

* 投资型人民币保单先放行,传统型人民币保单得再等等

记者 詹静宜

路透台北9月11日电---台湾寿险业资金去化的公共建设平台规划日渐明朗.台湾金管会周边单位保险事业发展中心董事长赖清祺周二称,此时是政府引导寿险资金投资基础建设的好时机.公共建设平台如果积极一点,今年应该就会有案子推出.

根据寿险业今年上半年财报显示,仍有高达8,069亿台币资金闲置于银行存款.由于政府财务困窘,行政院近来积极研拟引入民间资金至公共建设的做法,引发市场预期高达8,000亿台币寿险资金池可望导入公共建设.

金管会甫于日前达成共识,已修法放宽保险业投资公共建设的限额规范,对于同一对象之投资上限由被投资对象实收资本额25%提高至35%.[ID:nST0471060]

赖清祺接受路透专访时指出,受限于全球投资环境不佳,目前政府有意引导寿险业资金流入有偿性公共建设,对满手现金的寿险业者将有莫大助益.

"现在公共建设平台已经建立好,随时都可以运作了!"他说.

赖清祺指出,金管会日前会议已达成结论,包括由行政院公共工程委员会建立公共建设平台,透过该平台与保险业者及相关单位讨论可行方案,并定期或不定期针对保险业者投资公共建设以污水下水道建设、长期照护设施及海水淡化设施等三项做为示范案例,将由工程会通函各主办机关办理个案招商说明会.

他点名看好污水下水道建设完成后的接管费将为寿险公司带来固定收益,而且兴建金门、马祖及澎湖等海水淡化厂完成后,寿险公司也可以收取水费.

他称,"假设马祖设立赌场有成功的话,所需要的水资源将会相当大,马祖海水淡化厂的商机将非常大."

不过,台湾资产最大的寿险公司--国泰人寿发言人林昭廷表示,最理想的状况是政府将公共建设投资证券化,像是高速公路证券化,另外对长期照护设施也较为感兴趣,建议由寿险公司兴建完毕,再转租给长期照护公司.

台湾在2008年金融海啸过后,也随着国际趋势采扩张性财政措施,令中央政府一年以上未偿还债务余额,占前三年度名目GNP(国民生产毛额)平均数的比例,自2008年的29.97%,快速攀升至2011年底的35.88%.根据2013年中央政府总预算案,负债比还会进一步到37.1%,快速逼近40%的法定上限.

**人民币保单商机尚待开发**

因应两岸货币清算协议签订,金管会保险局主秘张玉煇日前指出,将开放人民币计价投资型保单及台币投资型保单可连结人民币计价基金,将尽快发函给寿险公会沟通配套措施,至于传统保单则因牵涉到QFII资格等,所以投资型保单相对单纯.[ID:nST0547711]

目前台湾开放的外币保单币别有美元、澳币及欧元等三种,而市场仍以美元为主、澳币次之.赖清祺认为,目前人民币公债利率较台币及美元高,且人民币汇率波动较为稳定,有利于个人理财投资配置的灵活运用.

他指出,由于以人民币收付的投资型保险商品、投资型保险商品连结人民币计价的投资标的商品,所涉及法令修订层面较小,其相关配套措施一旦完成后,预计开放时程应较以人民币收付的非投资型保险商品来得快.

但他说,"以人民币收付的非投资型保险商品(传统保单)恐怕会较慢些才开放."

他分析,原因在于寿险业于收取人民币的后续资金运用法令仍须修订,且寿险业应先取得境外合格机构投资人(QFII)资格,且人民币保单新契约责任准备金利率自动调整精算公式也尚待建立,以及其他包括资本适足率计算、风险控管机制等相关办法也需要时间才能完整配套.

寿险业者对人民币保单跃跃欲试,但对于政府规范尚未出炉之际,倾向先暗兵不动.

国泰人寿林昭廷表示,目前金管会还没核准人民币保单业务,未来应该会朝人民币保单方向规划,不过一开始没办法预期会有太大的量,因为人民币保单上投资还是有受到控制,所以人民币保单额度会受到一些控管.

台湾央行及中国央行于8月底同步宣布两岸签署货币清算机制备忘录(MOU),将"两岸经贸活动"纳入清算范围.接下来两岸央行将各选择一家清算行,并进行清算行业务规划及双方法规修定等一连串工作,并于60天内将此机制生效.[ID:nST0546003](完)