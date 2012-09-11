版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 16:37 BJT

〔欧洲政经〕芬兰总理称,希望避免欧元区出现更多纾困

路透马德里9月11日电---芬兰总理卡泰宁周二表示,他希望避免欧元区出现更多纾困.卡泰宁目前在西班牙与西国首相拉霍伊会面.

西班牙已经自欧元区取得最高可达1,000亿欧元(1,280亿美元)的援助,以拯救期陷入困境的银行业,西班牙也已明确表示,若相关附带条件明朗化,可能会寻求主权援助.(完)

--编译 张明钧;审校 田建华

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐