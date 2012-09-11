〔台湾汇市〕台币/美元续创波段新高,欧元表现强劲助风险胃纳

* 市场认为德国宪法法院判决或将有助欧元区

* 央行疑似于元太外汇现踪引市场关注

* NDF美元卖单仍多

* 台币缓升基调不变,明日主交易区间估29.60-29.75

路透台北9月11日电---台币兑美元TWD=TP周二连续第四个交易日收涨,并续创三个半月高位.亚洲交易时段欧元表现强劲引领市场的乐观情绪,台币随多数亚币走扬,但升幅不大.因早盘传出央行或许进一步干预引发市场保守以对.

汇银人士指出,德国宪法法院将于周三裁定,德国能否合法参与欧元区永久援助基金,美国联邦储备理事会(Fed,美联储)也将宣布利率决定,市场数天来的风险胃纳并未被破坏,外资及银行间的美元卖盘不断,加上出口商持续零星抛汇,台币多数时间处于升势.

"欧洲盘时段欧元走强,表示最了解欧洲当地的市场对欧元区的乐观预期,这个应该不会有错."一本地大型银行交易员说.

今日收盘29.715为三个半月新高,前高为5月29日报29.645.交易员料明日若市场基调不变,台币交投区间料进一步测试29.60阻力.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,早盘尚见部分美元回补,但午后欧洲盘开始后,似乎同样受到激励,美元卖盘再出,令美元/台币各天期换汇点折价扩大,看升台币气氛依然浓厚.

此外,行政院长陈冲在一午后的经济动能推升方案中指出,美元或将走贬的看法也令市场感到意外,认为或将增加汇市的台币投机买盘.

他在回答记者提问FED举行议会是否推出第三轮量化宽松措施(QE3)时说,"现在市场讨论的不是QE3会不会推出,是讨论是9月还是12月做...QE3推出后,可能导致美元贬值."

不过陈冲说,由于美元贬值的影响台币不会是唯一的一方,竞争对手同样受到影响,因此对台湾的负面冲击不会那么大.

尽管市场看贬美元的情绪持续,但台湾央行持稳台币的基调不变,除例行于台北外汇经纪的例行开收盘干预外,今早也疑似现踪成交量一向较小的元太外汇经纪,令交易员进一步关注央行是否有进一步举措.

台湾央行疑似周二一早于元太经纪台币/美元TWD=COSM市场开盘作价,引发外汇市场交易员一阵热议.[ID:nST0550151]

台湾股市.TWII今日收盘微涨0.03%,报7,485.13点;外资及陆资在台股今日买超缩小至6.13亿台币,为连续第三日买超;上交易日修正后为买超32.46亿.[ID:nST0550299]

欧元兑美元EUR=周二欧洲盘中一度扩大涨幅,升至近四个月高位,此前德国宪法法庭证实将于周三如期就欧元区援助基金的合宪性作出宣判,尽管有人对此提出异议.新兴亚洲货币周二大多走升,追随欧元走势.[EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.715 29.740 29.620-29.769 29.760 7.77 7.04

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.650 29.690 29.635-29.790 29.790 3.86 4.12

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.060/-0.040 -0.055/-0.045

美元/台币六个月期 -0.230/-0.200 -0.215/-0.190

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