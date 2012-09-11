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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 16:41 BJT

〔全球金融〕德国财长称美国如何处理高额负债存在很大的不确定性

路透柏林9月11日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示,美国如何处理高额负债存在很大的不确定性.

他向议会发表的讲话中称,"在美国举行大选之前,美国政界将采取何种措施应对该国政府的过高负债,存在很大的不确定性."

朔伊布勒在德国下议院展开德国2013年财政预算的讨论.(完)

--编译 王翔琼;审校 张明钧

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