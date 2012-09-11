〔台湾经济〕政府推出经济动能推升方案,但方向模糊且效果恐微

* 台湾政府推出经济动能推升方案

* 分析师认为政策方向模糊

路透台北9月11日电---继韩国政府之后,台湾政府周二也公布了"经济动能推升方案".然而,迥异于韩国以减税为刺激方案的主轴,分析师认为,台湾的经济动能推升方案方向不但模糊,效果恐怕也不如政府期待地高.

行政院周二推出的"经济动能推升方案"中,罗列了推动产业多元创新、促进输出拓展市场、强化产业人才培训、促进投资推动建设以及精进各级政府效能的五大因应策略.

行政院政务委员管中闵指出,"希望这些措施在一年以后,每年可以为GDP成长创造超过1.0-1.6个百分点的经济成长动能."但他并未详述如何达成这项目标的各项细节.

星展银行分析师马铁英表示,初步看来台湾的"经济动能推升方案"中比如扶助产业转型,投入研发等等,都是一些长期才能见效的措施,并非针对短期.

"这些政策看起来挺模糊的,比如说政府的财政预算并没有增加,但对每年的GDP要挹注1-1.6个百分点,这预估也挺乐观的."马铁英说.

台湾一向以出口为经济成长主力,然而其8月出口金额已连续六个月衰退,第二季的经济也步入负成长0.18%的窘境.

台湾政府先前已将今年经济成长率自4.58%连续八度下修至仅有1.66%,全年出口金额更是估计衰退1.72%,创金融风暴以来的最差表现.(台湾经济成长率预估详见<TW/GDP1>)

**五大因应策略**

针对台湾的刺激经济方式,行政院长陈冲在记者会中表示,"台湾无法像其他国家一样用降税、降息手段来刺激经济,而是从GDP的构成元素着手."

他进一步表示,各部会在9月底前将会提出更细节的Action Plan(行动方案).

管中闵举例指出,台湾将从排除投资障碍及改善劳动条件着手,修正法令松绑侨外及陆资投资台湾的限制,以及在促进本国劳工就业的前提下,适度放宽引进外劳的比例.

"这些措施不太可能在短期内创造效益,"他也表示,今年的经济成长率保"1%"不会有问题,但因投资、消费等持续衰退,保"2%"是有很大困难.

韩国周一公布了一项期待已久的经济刺激方案,其中包括减免逾20亿美元的税收,因该国经济在久拖不决的欧债危机影响下渐失动能.[ID:nSB1768726](完)