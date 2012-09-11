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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 16:47 BJT

〔台湾央行〕共发行1,037亿台币存单,发行余额减141亿

路透台北9月11日电---台湾央行周二公布,今日共发行1,037亿台币存单.若相较存单到期金额1,178亿,存单发行余额减141亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 927

91天期 0.93 84

182天期 1.05 26

央行上日共发行3,920亿台币存单,包含1,000亿一年期存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,372.2亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周一超额准备为负114亿台币;累计超额准备为179亿台币,加计前期1%的超额准备为1,140亿台币.(完)

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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