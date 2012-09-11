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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 17:08 BJT

〔企业并购〕友邦洽购ING大马及泰国部门,交易金额约20亿美元--消息

路透香港9月11日电---知情人士表示,亚洲保险业者友邦(1299.HK)在竞购荷兰国际集团(ING)ING.AS的马来西亚及泰国保险部门的活动中处于领先地位,该项交易价值或达到约20亿美元.

出售东南亚业务是荷兰国际集团撤出亚洲业务漫长而又复杂过程中关键的一步.

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