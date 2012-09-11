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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 17:26 BJT

〔英国经济〕欧元区的持续不确定性打压英国企业信心--央行官员

路透9月11日电---英国央行官员Ian McCafferty周二表示:

* 欧元区的持续不确定性打压英国企业信心

* 有迹象显示美国及中国经济动能扩大流失

* 若此现象持续至2013年,英国前景将更弱

* 英国主要下档风险在于消费者

* 原物料价格上涨可能导致通货膨胀降速减慢,对英国消费者需求构成下档风险

* 英国央行对量化宽松效果的预估"并非不合理"(完)

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