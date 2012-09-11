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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 17:23 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑日圆跌至六周低点77.99日圆--EBS

路透伦敦9月11日电---美元兑日圆周二跌至六周低点,因市场预期美联储本周或宣布进一步刺激措施,令美元全线承压.

美元兑日圆JPY=日内下跌0.4%至77.96,创下8月1日以来最低水准,并击破了据传在78.00的期权障碍,据传更多停止位在77.90附近.(完)

--编译 王洋;审校 于春红

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