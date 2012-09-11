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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 17:44 BJT

〔英国经济〕央行委员麦卡弗蒂称,需更多证据以决定是否扩大宽松

路透9月11日电---英国央行委员麦卡弗蒂周二称:

* 在决定扩大量化宽松前,希望见到更多经济情况证据

* 他不是强硬或温和派,将在每次会议依证据判断

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