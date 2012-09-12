〔新债招标〕台湾台电10年期无担债以1.43%定价,符合市场预期

路透台北9月12日电---台湾最大公司债发行单位--台电周三公布10年期无担保公司债以1.43%定价,落在市场预期区间1.40-1.45%的中间. 另根据台电的标售文件显示,七年期债券以1.31%定价,落于市场预期的1.30-1.35%下缘. 标售文件指出,七年与10年券各发行29及74亿台币,总共发行103亿台币,较预计发行总额70亿台币增量约47%. 台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 杨淑祯