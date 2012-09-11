〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,因较大型船舶费率下跌

路透9月11日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二下滑,因较大型船舶费率普遍下跌.

波罗的海乾散货运价指数跌4点或0.6%,至662点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI下跌16点或2.75%至566点.日均获利减少125美元,至4,494美元.

日均获利今年至今已下跌约66%,且在2009年1月以来的低位附近徘徊.

该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1点,报1,187点.海岬型船舶获利今年已挫跌逾87%.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石现货价格周二跳涨至100美元上方,为8月中旬以来首见,因寄望中国近期出台的超过1,500亿美元的基建投资计画将刺激钢铁需求.

"尽管铁矿石价格已反弹,但我们认为许多国内铁矿石商仍处于亏损.简言之,乾散货市场潜在基本面略微偏多,但我们仍认为船只供应量太高--因此维持我们的审慎立场,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在研究报告中表示.

灵便型船舶的日均获利增加85美元至6,810美元,超灵便型船舶的日均获利下滑72美元至8,580美元.(完)