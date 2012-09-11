〔货币市场〕如果"扭转操作"停止,回购利率可能下跌--RBC

路透纽约/伦敦9月11日电---加拿大皇家银行(RBC)资本市场分析师周二称,如果美联储(FED)的新购债计画中取消了"扭转操作"(Operation Twist),那么回购协议利率可能会下降.

该机构的美国利率策略主管Michael Cloherty说,如果美联储因中止扭转操作而停止卖出短债,交易商在隔夜回购市场美债部位的融资需求就没那么大,从而导致回购利率下降.

"(美联储)不再卖出,就意谓着交易商部位较小,也就是回购利率较低."Cloherty说.

RBC预计美联储将在周四政策会议之后宣布一项新的经济刺激计画.RBC认为美联储停止扭转操作的机率有40%.

以美国公债为担保的回购利率USONRP=下跌至0.29%,周一尾盘时为o.30%.回购利率自2月底以来大致持守在0.20%-0.31%的区间.

欧洲央行购债计画给金融市场带来一些乐观情绪.该计画旨在买进西班牙、意大利等国的公债,前提是他们必须同意欧元区纾困基金为其设下的条件.

以欧元计价的公司债发行总规模周一创下10年来第三高位.

然而,批发融资市场仍把大多数西班牙及意大利银行拒于门外,大多人预计这种情况恐怕难以在短时间恢复.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周二达纪录低位0.258%,但交易商表示,由于欧洲央行对银行挹注流动性,Euribor被人为因素压低;而且其针对欧元区二线国家放贷的价码已经很久没有报价.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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