《全球主要国家债券发行预告》--9月12日-9月19日

《全球汇市》日圆上扬，因政治忧虑引发避险买盘
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
路透9月12日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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9/12 意大利 90亿欧元 2013年9月13日到期的12个月期BOT债券
9/12 加拿大 30年期公债
9/12 0600 德国 50亿欧元 票息0.50%,2017年10月13日到期的五年期联邦债券
9/12 1700 美国 10年期公债
9/12 意大利 30亿欧元 2012年12月14日到期的三个月期BOT债券
9/13 英国 2022年9月7日到期的新公债
9/13 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/13 0130 日本 20年期公债
9/13 1700 美国 30年期公债
9/13 意大利 30-40亿欧元 票息4.50%,2015年7月15日到期的BTP债券
7.5-15亿欧元 票息4.50%,2026年3月1日到期的BTP债券
5-10亿欧元 票息5.25%,2017年8月1日到期的BTP债券
9/14 英国 国库券
9/17 1530 美国 13周期和26周期国库券
9/18 0120 日本 一年期贴现国库券
9/18 西班牙 12个月和18个月期国库券
9/18 1530 美国 四周期和52周期国库券
9/19 加拿大 30年期公债
9/19 0600 德国 50亿欧元 2014年9月12日到期的两年期联邦债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 王兴亚
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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