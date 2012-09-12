《台湾报摘》--工商时报9月12日

* 头版头条:

--行政院昨日公布经济动能推升方案,政府将以"调结构、拓出口、促投资及提升效能"四大引擎点火,促成投资至少1.8兆(万亿)台币,预估此方案可使GDP年增率一年增加1-1.6个百分点.

* 其他:

--北市精华区的大亚百货一楼即将公开标售.中央存保公司昨日公告,要遴选房仲业办理大亚百货一楼标售及监价事宜,规画10月底公开标售,底价上看20-30亿台币.消息人士透露,包括国宝集团、龙岩集团和正崴董事长郭台强都有兴趣竞标.

--投信业者自有资金运用限制将放宽.金管会昨日表示,近期将发布函释,未来投信业者购买国内募集的证券投资信托基金、对不特定人募集的期货信托基金、境外基金的总金额,将从净值上限30%提高为40%.

--统一企业(1216.TW)转投资的统一中控,今年上半年获利大幅增长1.8倍,紧抓大陆内需商机,统一将加速大陆市场布局,未来两年内,将在大陆各省份设立一家生产基地,目标2014年,统一大陆厂将从现在的24家拓展至40家.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.