《台湾报摘》--经济日报9月12日

* 头版头条:

--政府正进行第四波陆资来台松绑检讨,经济部长施颜祥11日表示,"所有项目都在检讨中",对于相当敏感的第一类电信,是否在检讨之列,施颜祥松口说,"不排斥,这也是政府首长首次表态,可以检讨开放陆资投资第一类电信.

* 其他:

--力晶5346.TWO财务拉警报,8月底负债比飙高至102%,净值转负,股票面临下柜危机.力晶是苹果(AAPL.O)双i产品的驱动IC最大代工厂,其财务吃紧,牵动苹果未来供货,可能转单至台积电(2330.TW)体系下的世界先进.

--国泰金(2882.TW)挥军前进大陆不动产市场,将购置大陆的总部大楼.国泰人寿昨日公告,董事会授权子公司--霖园置业(上海)购置上海不动产,额度为人民币15亿(约70亿台币).

--两岸经济合作协议(ECFA)服务贸易预订年底签署,金管会已向大陆方面争取开放台湾保险业者合资寿险公司持股比率超过50%,或陆方股东不限一家,及放宽金融业赴大陆从事业务范围及参股比率.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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