《台湾重要政经日程》--9月12日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 9/12(三) --16:30 赋税署记者会. ==================近期重要政经消息====================== 9/19(三) --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币. 9/20(四) --16:00 经济部公布8月外销订单,7月年减4.4%. --17:00 台湾央行召开第三季全体理监事会议,会后并宣布利率决策. 9/24(一) --08:30 主计处公布8月季调失业率,上月为4.25%. --16:00 经济部公布8月工业生产,上月为衰退0.02%. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 11/20(二) --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 高洁如; 审校 林高丽