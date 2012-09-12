〔台湾央行〕共发行3,677.5亿台币存单,发行余额减175.9亿

路透台北9月12日电---台湾央行周三公布,今日共发行3,677.5亿台币存单.若相较存单到期金额3,853.4亿,存单发行余额减175.9亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 3,470.0

91天期 0.93 161.0

182天期 1.05 46.5

央行上日共发行1,037亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,196.3亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周二超额准备为负24亿台币;累计超额准备为165亿台币,加计前期1%的超额准备为1,127亿台币.(完)