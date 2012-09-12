〔台湾央行〕共发行3,677.5亿台币存单,发行余额减175.9亿

标题新闻：日本软银准备放弃在Sprint的控股权，以促成后者与德国电讯旗下T-Mobile合并－消息
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路透台北9月12日电---台湾央行周三公布,今日共发行3,677.5亿台币存单.若相较存单到期金额3,853.4亿,存单发行余额减175.9亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 3,470.0
91天期 0.93 161.0
182天期 1.05 46.5
央行上日共发行1,037亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,196.3亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周二超额准备为负24亿台币;累计超额准备为165亿台币,加计前期1%的超额准备为1,127亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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