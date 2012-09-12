〔台湾汇市〕台币/美元连升五日,德国法院有条件批准ESM料续激励市场

* "欧元区审判日"结果符合预期

* 台股强升为台币注入动能

* 台币连升五个交易日共2.36角

* 明日主交易区间估29.5-29.6

路透台北9月12日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘连涨五个交易日,并续创三个半月高位.看好德国法院判决结果将有利欧元区的美元卖盘今日持续发酵,令台币稳定扬升步调得以延续.而收盘后德国法院宣布有条件批准ESM(欧洲稳定机制),符合市场预期,市场料明日台币将进一步测试29.5元.

汇银人士指出,德国宪法法院结果出炉后,投资人转而关注今晚美国的联邦储备理事会(FED)会议内容,市场稳定的乐观情绪不变,令近日来台币价量齐扬、股汇双涨,全日外汇市场的成交量都稳于10亿美元之上,今日台股成交量也回到千亿台币大关,不过外资买超力道并不明显.交易员认为此时认定热钱重返新兴市场仍言之过早.

"就像马拉松赛跑一样,一开始就是冲很快(升值速度),现在就会慢下来了."一外资银行交易主管称.

德国宪法法庭周三表示,该国可以批准欧元区新的纾困基金及预算协定,但需确保在未经国会同意下不得增加德国的财务曝险.[ID:nST0550963]

交易员称,今日外资、外银及本地银行的美元卖单持续浮现,出口商也在场上现踪,不过担心台币超涨的美元回补买单也同时出笼,限制台币升幅.央行则于尾盘例行缓和台币走势,没收约7-8分的升幅.

交易员指出,台币在连涨五日、升值2.36角后,逼近29.5的阻力关卡,今日在海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场,已可见一个月期的美元买单回补,为新兴市场亚币是否超涨提前布局.

交易员认为,虽然接下来美国推出第三轮宽松(QE3)方案可能持续刺激市场的风险胃纳,但在台币交易上,央行的容忍程度才是关键.不过今日场中央行干预的力道并非十分明显.

今日收盘29.669续创三个半月新高,前高依旧为5月29日的29.645.交易员料明日台币交投区间料进一步下移至29.5-29.6元.

此外,行政院午后发布新闻稿指出,行政院长陈冲上日于一记者会中提及政府提振经济不靠减税或降息一事,仅强调台湾与其他国家的手段不同,行政院不会去干预央行理事会的决策,并尊重中央银行法所规定央行理事会职权.

台湾股市.TWII今日量价俱扬,收盘大涨1.14%至7,570.45点的逾四个月新高;外资及陆资在台股今日买超29.80亿台币,为连续第四日买超.[ID:nST0550743]

亚洲新兴货币周三多数上涨,受德国法院将会核准欧元区纾困基金的希望提振,且预期主要国家将会采行刺激措施,尽管部分亚洲货币已然超涨.[EMRG/SGCN]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.669 29.715 29.580-29.720 29.720 8.16 7.77

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.586 29.650 29.582-29.610 29.600 4.36 3.86

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.060/-0.040

美元/台币六个月期 -0.225/-0.205 -0.230/-0.200

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