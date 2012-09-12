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亚洲 | 2012年 9月 12日 星期三 10:31 BJT

《汇市简讯》美元/马币下跌,因模型基金和对冲卖盘

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* 美元/马币(林吉特)下跌,受到模型基金及商品相关对冲的卖盘打击

* 美元一度跌至3.0790马币,最新报3.0780-3.0790

* 不过预期市场不会在该处水准争相作空

* 在美联储会议前的空头回补,应该可以见到美元/马币回到3.0800上方.(完)

--编译 戴素萍;审校 沈以文

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